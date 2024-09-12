Narin'in cesedinin bulunduğu derede 'yok artık' dedirten tesadüf. Aynı yerde aynı günde...

Diyarbakır’da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün süren aramalar sonucu evlerinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nin kenarında bulundu.

Narin’in cesedini çuval içinde dere kenarına bıraktığını itiraf eden köy sakinlerinden Nevzat Bahtiyar, cesedin bulunmasından önceki süreçte olayla ilgili açıklama yapmıştı. NOW Ana Haber, Eğertutmaz Deresi’nde, 2007 yılında Diyarbakır merkezde kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’in de cesedinin bulunduğunu ortaya koydu.

KORKUNÇ TESADÜF

Muhammed Çelikbilek'in babası Abdülhakim Çelikbilek, NOW Haber’e verdiği demeçte, evlerinin dereye 25 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, bu mesafenin bir çocuğun yürüyerek geçmesi için fazla olduğunu vurguladı. Oğlunun boğulduğu söylentilerine rağmen, Narin Güran’ın olayından sonra sürekli şüphe içinde kaldığını ifade etti.

AYNI DERE, AYNI KÖTÜ ŞÜPHE

NOW’un haberine göre, 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’in şehir merkezinden bu dereye gelmesinin fiziksel olarak mümkün olmadığını belirten Çelikbilek, Narin Güran gibi Muhammed’in de 19 gün sonra cansız bedeninin bulunduğunu söyledi. Her iki çocuğun da tavşantepe köyündeki derenin kenarında cesetlerinin bulunduğu dikkat çekti.

17 yıl önce Muhammed Çelikbilek’in cenazesi, ağaçlara takılmış olarak bir çoban tarafından bulunmuştu. Babası, cenazenin bulunduğu yerle ilgili şüphelerini dile getirmiş ve adli süreçte yanıt alamadığını belirtmişti. Dosya sadece boğulma olarak kapatılmıştı. Muhammed’in babası, çocuğunun boğulmasının o bölgede mümkün olmadığını öne sürerek yeni sorular sormakta.

NARİN’İN ABLASI DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın “merdivenden düşerek” yaşamını yitirdiği öğrenildi. Savcılık, Tülin Güran’ın ölümü ile ilgili soruşturmayı da kapsamına aldı.