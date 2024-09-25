Narin'in katledildiği köyde tek bir yerin ışığı yanıyor! Muhabir isyan ederek anlattı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evin yakınlarındaki derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma hız kesmeden devam ediyor.



Aile üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanırken, katilin kim olduğu henüz bulunamadı. Ekiplerin Narin’in katledildiği Tavşantepe Köyü’ndeki çalışmaları sürerken, köyde durum hakkında bilgi veren NOW Haber muhabiri Sevgi Şahin, köyde ışığı yanan tek yerin okul olduğunu söyledi. Eğitime bir anda bu kadar önem verilmesi de oldukça dikkat çekti.Haberi aktarırken sitem dolu sözler söyleyen Muhabir Sevgi Şahin, şunları söyledi:

"35 gündür burada narinle ilgili cinayette aydınlık bir şey yok. Köy gibi.. Geceyi boyayan bu siyah gibi her şey bu köyde karanlıklar ardında. Bir tek elimizde veri var o da Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulunan iki izmarit. Ondan başka elimizde soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yok. Köy karanlık bir tek okulun ışığı yanıyor.

OKUL TADİLATTA, ÖĞRENCİLER DIŞARIDA

Belli ki Milli Eğitim Bakanlığı Narin cinayetine kadar burada bir tasarrufa gitmişti okul o kadar bakımsızdı ki duvarları çatıları dökülüyordu. Şimdi görüyorsunuz kapısına kum dökülmüş sıraların bir kısmı dışarı çıkarılmış. Öğrenciler gün boyu okul bahçesinde ders yaptılar. Şimdi hummalı bir çalışma var ne yazık ki.

"BİR ANDA EĞİTİME VERİLEN ÖNEMİ GÖRÜYORSUNUZ"

Narin cinayetinden sonra bu korkunç cinayetten sonra köy okulundaki çocuklar valiliğin, il milli eğitim müdürlüğünün dikkatini çekti. Ne yazık ki diyoruz... Şöyle terazinin bir tarafına bir çocuk cinayetini alalım diğer tarafına da okuldaki bu hummalı çalışmayı alalım. Bir anda eğitime verilen önemi görüyorsunuz işte. Köy okulundan aktaracaklarımız bu kadar. Okulun tadilatı her şeyi anlatıyor."