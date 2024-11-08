Narin'in köyünün imamı gözaltında! İddiaların her satırı utanç verici

Kaynak: TV100
Narin'in köyünün imamı gözaltında! İddiaların her satırı utanç verici

Narin'in köyündeki imamın gözaltına alınmasının ardından, polis incelemesinde imamın telefonundan çıkanlar emniyet mensuplarını şoka uğrattı. İşte birbirinden iğrenç o iddialar...

Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu, tv100 canlı yayınında, Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada köyün imamı R.K.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLDİ İDDİASI

İddialara göre, imamın telefonunda cinsel içerikli görüntüler tespit edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, R.K.’yı bu sebepten dolayı açığa aldı.

"EVLİ BİR ÇİFTLE TANIŞTIK..."

R.K.’nin el konulan telefonunda, kendisinin de bulunduğu birçok cinsel içerikli video ve yazışmanın bulunduğu iddia edildi. İmamın sorgusunda, “Telefonunuzda pek çok yetişkin videosu var, videolardan birinde sizin de bulunduğunuz bir grup olarak cinsel birleşme videosu var” sorusuna, “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk.” şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

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