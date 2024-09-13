Narin’in mezarındaki gelinliği kaldırıp yerine önlük koydular

Diyarbakır Tavşantepe’de kaybolan Narin Güran, Türkiye’nin gündemine oturdu. 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları 18 gün sürdü. 19’uncu gün itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın jandarmaya gitmesiyle minik Narin’in cansız bedeni, Eğertutmaz deresinde bulundu.

Narin’in naaşı yan köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Hem cenaze töreninde tabuta hem de mezarına konulan gelinlik ve duvak ise tepkilere neden oldu.

Bu duruma sessiz kalamayan duyarlı vatandaşlar, Narin’in mezarındaki gelinlik ve duvağı kaldırıp yerine okul önlüğü ve beslenme çantası ve oyuncak bıraktı.