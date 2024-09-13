Narin’in mezarındaki gelinliği kaldırıp yerine önlük koydular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin’in mezarındaki gelinliği kaldırıp yerine önlük koydular

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin’in tabutuna ve mezarına gelinlik konulması tepki çekmişti. Bir grup duyarlı vatandaş Narin’in mezarındaki gelinlik ve duvağı kaldırıp yerine okul önlüğü ve beslenme çantası ve oyuncak bıraktı.

Diyarbakır Tavşantepe’de kaybolan Narin Güran, Türkiye’nin gündemine oturdu. 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları 18 gün sürdü. 19’uncu gün itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın jandarmaya gitmesiyle minik Narin’in cansız bedeni, Eğertutmaz deresinde bulundu.

Narin’in naaşı yan köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Hem cenaze töreninde tabuta hem de mezarına konulan gelinlik ve duvak ise tepkilere neden oldu.

Bu duruma sessiz kalamayan duyarlı vatandaşlar, Narin’in mezarındaki gelinlik ve duvağı kaldırıp yerine okul önlüğü ve beslenme çantası ve oyuncak bıraktı.

İlgili Haberler
Narin'in annesi ile ilgili skandal iddia "Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak"
Narin’in resmi trafoya çizildi: Madem incitecektiniz neden ismini Narin koydunuz?
Narin'in babası amca ile anne arasındaki ilişki iddiaları ile ilgili konuştu
Narin soruşturmasında serbest kalanlar zırhlı araçla adliyeden çıkarıldı
Narin soruşturmasında serbest kalanlar zırhlı araçla adliyeden çıkarıldı
Serbest bırakılan Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktı 'Suçlu kardeşimse cezalandırılsın'
Narin'in ağabeyi Enes'in ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran cinayetinde tutuklanan 9 kişinin kimlikleri belli oldu
Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi. Baba dahil 13 kişi serbest bırakıldı
'Narin' cinayetinde 22 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Son Haberler
Muş'ta iki otomobil çarpıştı: Kazada 5 kişi yaralandı
Muş'ta iki otomobil çarpıştı: Kazada 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm: Otomobil içerisinde başından vurulmuş
Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm: Otomobil içerisinde başından vurulmuş
Kayla Simmons sosyal medyayı salladı
Kayla Simmons sosyal medyayı salladı
Maymun Çiçeği'nde şok gelişme! Dünya Sağlık Örgütü onay verdi
Maymun Çiçeği'nde şok gelişme! Dünya Sağlık Örgütü onay verdi
Üniversite kampüsünde orman yangını
Üniversite kampüsünde orman yangını