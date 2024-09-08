Narin'in otopsisinden ilk sonuçlar geldi

21 Ağustos tarihinde ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni daha önce gelen ihbar sonrası aramaların yapıldığı Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Narin’in cansız bedeninin içinde olduğu torbadan Narin’in terliği, çantası ve elifba kitabı da çıktı.

Narin'in yakınına susması için yumruk atıldı! Konuşmak isteyenler 19 gündür böyle mi susturuldu?

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalar yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu ifade etti.

Saat 12.20’den beri başlayan ve hala devam eden otopsi işlemi olduğunu belirten Eren, “Narin gömülü bir şekilde üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Narin’in çantası da torbadaydı, terlikleri de torbadaydı bunlar hepsi delil. Ön delil toplama işlemleri yaklaşık 3 saat sürdü. Yaklaşık 2 buçuk 3 saattir dış otopsi sürdü. Şu an için ön rapor hazırlanacak. Patolojik ve biyolojik incelemeler raporlar gelmedikçe şu an için bir şey söylemek çok zor” ifadelerini kullandı.

13-14 uzmanın çalıştığını ifade eden Eren, “19 günden kaynaklı deforme olmuş. Bu konuda ilgili yetkili makamlar ön rapora ilişkin açıklama yapacaktır. Net bir şey söylemek mümkün değil. Şu an ölüm sebebi bilinmiyor. Gözaltı, otopsi işlemlerinden bağlı elde edilen delil elde edilen karar değil, daha önce birçoğu şüpheli veya beyan şahini olarak alınmıştı. Elifbası, terliği vardı" dedi.

“NARİN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

19 gündür bulunamayan Narin Güran’ın cansız bedeninin Nevşehirli İş Adamı Remzi Başbuğ’un sahibi olduğu Assuva Savunma Sanayi A.Ş tarafından üretilen yer altı görüntüleme cihazı ile Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Remzi Başbuğ, Narin’in bıçaklanarak öldürüldüğünü iddia ederek, ”Elinde de Kur'an-ı Kerim vardı. Belli ki kursa gitmiş. O görüntü çok üzdü beni. Ben o fotoğrafı gördüm çünkü geldi o fotoğraf. Şu an basınla paylaşılmadı. Kızımız bıçaklanarak katledilip bulunduğu yere atılmış" ifadelerini kullandı.