Narin olayını takip eden tv100 muhabiri: Bir şey gördüm söyleyemiyorum

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran'ın cesedi dere yatağına atılmış ve taşlarla gizlenmiş şekilde bulundu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

tv100 canlı yayınına katılarak gelişmeleri anlatan muhabir Canan Altıntaş ise gözyaşları içinde "Dün bir şey gördüm ve Narin'in öldüğünü hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum" diye konuştu.

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8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos'ta yaşadığı Tavşantepe'de Kur’ân kursu dönüşü kaybolmuştu. Narin Güran’ın cansız bedeni, daha önce 8 kez aranan, evine 1.5 kilometre uzaklıktaki derede yatağında bir çuvalın içinde bulundu. 7 kez arandığı halde daha önce bulunamayan küçük kızın cesedinin daha sonra oraya taşınmış olabileceği belirtildi.

"SORUŞTURMAYA BÜYÜK ZARAR VERİRİR"

Olayı başından bu yana takip eden tv100 muhabiri Canan Altıntaş Narin'in cansız bedeninin, bulunduğu bölgeden yaşanan gelişmeleri aktarırken gözyaşlarına boğuldu. Dün gördüğü bir ayrıntı nedeni ile Narin'in öldüğünü anladığını belirten Altıntaş, “O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir” diyerek gördüğü şeyin ne olduğunu açıklayamadı.