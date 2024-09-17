Narin'in yengesi sonunda itiraf etti: Bağırışmalar üzerine ahıra girdiğimde...

Narin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Olayın tanıklarından biri olan yenge Hediye Güran, verdiği ifadede olay günü anne Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran arasında şiddetli bir tartışma ve boğuşma yaşandığını belirtti. Emekli polis İsa Altun, bu ifadenin ardından Enes Güran'ın cinayetle ilgili en güçlü şüpheli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin anne Yüksel Güran’a ait olduğunu öne sürdü.

HEDİYE GÜRAN İFADESİNDE "BOĞUŞMA YAŞANDI" DEDİ

Narin’in amcasının eşi Hediye Güran, ifadesinde şunları söyledi: “Enes ile anne Yüksel Güran arasında şiddetli bir boğuşma yaşandı ve bunu gördüm.”

EMEKLİ POLİS İSA ALTUN: KATİL ENES

Mynet’in haberine göre, emekli polis İsa Altun, değerlendirmelerinde şunları belirtti: Anne, Enes’in kardeşini boğarken bunu gözlemledi ve Enes’i durdurmak için oğlunu ısırdı. Enes’in kolundaki ısırık izinin annenin olduğunu düşünüyorum. Hediye Güran’ın ifadeleri, cinayetin failinin Enes olduğunu işaret ediyor.

Altun, olay sırasında alınan sinyallerin cinayeti aydınlatacağını, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmalarının sonucunda daha fazla bilginin ortaya çıkacağını vurguladı. Ayrıca, cinayet sonrası olayın organize olup olmadığı ve cesedin aile tarafından nasıl hareket ettirildiği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

HEDİYE GÜRAN VE DİĞER ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile birlikte Ş.K. ve İ.K., adliyeye sevk edildi.