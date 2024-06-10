Narkoçelik 22 operasyonu

Kaynak: İHA
Narkoçelik 22 operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'NARKOÇELİK-22' operasyonları kapsamında, Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 ilde uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlarda 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplamda 157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 56'sı tutuklandı ve 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise 2 bin 340 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan 42 sokak satıcısından 8'i tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları yürüten Cumhuriyet başsavcılıklarını, kahraman jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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