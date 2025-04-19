NASA açıkladı! Lir göktaşı yağmuru için tarih verildi

Kaynak: DHA
NASA açıkladı! Lir göktaşı yağmuru için tarih verildi

NASA, Lir gök taşı yağmurunun başlayacağı tarihi açıkladı.Her yıl nisan ayında gerçekleşen Lir gök taşı yağmurunun bu yılki zirve tarihinin 21 Nisan gecesi ile 22 Nisan sabahı arasında olacağı bildirildi.

NASA, Lir gök taşı yağmurunun başlayacağı tarihi açıkladı.

Her yıl nisan ayında gerçekleşen Lir gök taşı yağmurunun bu yılki zirve tarihinin 21 Nisan gecesi ile 22 Nisan sabahı arasında olacağı bildirildi. NASA'dan yapılan açıklamada, Türkiye de dahil birçok birçok ülkeden çıplak gözle izlenebilecek gök taşı yağmuru sırasında, saatte ortalama 15 meteorun gözlemlenebileceği belirtildi.

En iyi gözlem zamanının 22 Nisan saat 03.00 ile 05.00 arası olacağı vurgulanan açıklamada, gökyüzü meraklılarının şehir ışıklarından uzak, karanlık alanları tercih etmesi önerildi. Uzmanlar, özellikle kırsal bölgeler, sahil şeritleri ve karanlık gökyüzü parklarının gözlem için elverişli olduğunu kaydetti.

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