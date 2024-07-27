NASA Mars'ta buldu. Bir kaya parçası üzerinde keşfedildi

NASA'nın keşif aracı Perseverance'ın Mars'taki araştırmaları bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Mars yüzeyinde gözlemlenen işaretler, NASA tarafından potansiyel yaşam belirtileri olarak değerlendirildi. Bilim insanları tarafından "Cheyava Şelalesi" adı verilen ve Büyük Kanyon'daki bir şelaleden esinlenilen ok ucu şeklindeki kaya, Mars'ın geçmişte mikroskobik yaşama ev sahipliği yapmış olabileceğine dair önemli ipuçları olduğunu gösteriyor.

ESKİ YAŞAM İZLERİ BULUNDU

Perseverance'ın üzerinde bulunan cihazlarla yapılan analizler, 1 metre boyunda ve 60 santimetre genişliğindeki kayanın eski yaşam belirtilerine dair izler taşıdığını ortaya çıkardı. Bu kaya, milyarlarca yıl önce suyun aktığı ve muhtemelen yaşam formları tarafından oluşturulan kimyasal izler ve yapılar sergilediği tespit edilen bir alanda keşfedildi.

SU VE YAŞAMA DAİR İŞARETLER MEVCUT

Perseverance'ın incelediği 22. kaya örneği olan "Cheyava Şelalesi", 21 Temmuz'da Jezero Krateri'ne akan su tarafından oyulmuş eski bir nehir vadisi olan Neretva Vallis'in kuzey kenarında bulundu. "SHERLOC" cihazı tarafından defalarca taranan kaya, organik bileşikler içeriyor. Bu karbon bazlı moleküller, yaşamın yapı taşları olarak kabul edilse de biyolojik olmayan süreçlerle de oluşabiliyor.

BEYAZ LEKELER BULUNDU

California Teknoloji Enstitüsü'nden Ken Farley, yaptığı açıklamada, "Cheyava Şelalesi, Perseverance'ın incelediği en karmaşık ve potansiyel olarak en önemli kayadır Organik maddeler ve suyun geçtiğine dair izler tespit ettik. Ancak kayanın nasıl oluştuğunu ve yakınındaki kayaların bu süreçteki etkisini henüz tam olarak anlayamadık" dedi. Kaya, kalsiyum sülfat damarları ve hematit mineralleri içeriyor. Ayrıca, leopar desenine benzeyen siyah maddelerle çevrili beyaz lekeler de bulunurken, PIXL cihazı, bu siyah halelerin demir ve fosfat içerdiğini tespit etti.

MİKROBİK YAŞAM İZLERİ

Queensland Üniversitesi'nden astrobiyolog David Flannery, "Bu noktalar büyük bir sürpriz. Dünya'da bu tür özellikler genellikle yeraltında yaşayan mikropların fosilleşmiş kalıntılarıyla ilişkilendirilir," dedi. Ancak kayadaki olivin kristalleri ve sülfatın biyolojik olmayan süreçlerle oluşmuş olabileceği de değerlendiriliyor.

Bilim insanları, gözlemlenen izlerin daha fazla araştırma gerektirdiğini ve antik yaşama dair kesin bulgular için ilave çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ediyor.