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Gözünüz gökyüzünde olsun. NASA uydusu, bu gece Dünya'ya düşecek

NASA'nın yıllar önce fırlattığı bir uydunun Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Uydunun Türkiye saatiyle 02.40 sularında atmosfere gireceği açıklandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 20:59
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NASA uydusu, bu gece 02.40 sularında Dünya'ya düşecek

Gözünüz gökyüzünde olsun. NASA uydusu, bu gece Dünya'ya düşecek
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NASA, 2005'te uzay çöpü haline gelen uydusunun düşmesi konusunda bir kişinin zarar görme ihtimalinin 9 bin 400'de bir olduğunu bildirdi.

Independent Türkçe’nin haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı'nın tahminine göre Earth Radiation Budget Satellite (Dünya Radyasyon Bütçesi Uydusu) adlı uydu bugünü yarına bağlayan gece Türkiye saatiyle 02.40 sularında atmosfere girecek. Yetkililer 17 saatlik hata payı olabileceğini kaybetti.

Yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki cihaz, 1984'teki Earth Radiation Budget Experiment (Dünya Radyasyon Bütçesi Deneyi) kapsamında fırlatılan üç uydudan biri.

Uyduda Dünya'nın enerji bütçesini ölçmeye ve stratosferi analiz etmeye yarayan aletler var. İki yıl sürmesi beklenen beklenen görev, 2005'te son bulmuş ve uydular uzay çöpü haline gelmişti.

NASA, uydunun büyük kısmının atmosfere girerken yanacağının tahmin edildiğini bildirdi. Buna rağmen bazı parçaların gezegene düşebileceği ancak herhangi birinin zarar görme riskinin çok düşük olduğu bildirildi.

DÜNYA'NIN ENERJİ BÜTÇESİ

Güneş, Dünya'yı eşit şekilde ısıtmıyor. Ekvator bölgeleri, kutuplara göre daha sıcak. Atmosfer ve okyanus yüzey suyunun buharlaşması, konveksiyon, yağış ve rüzgar yoluyla enerjideki dengesizliği gidermek için çalışıyor. Isı motoru diye bilinen atmosfer ve okyanus sirkülasyonu aynı zamanda Güneş ısısını Dünya'dan uzaya geri gönderiyor.

Dünya sistemine giren ve çıkan bu net enerji akışına Dünya'nın enerji bütçesi deniyor.

Gelen güneş enerjisinin akışı, uzaya eşit bir ısı akışıyla dengelendiğinde, Dünya ışınımsal dengeye kavuşuyor. Küresel sıcaklık, nispeten sabit kalıyor. Gelen ya da giden enerji miktarını artıran veya azaltan herhangi bir durum, Dünya'nın ışınımsal dengesini bozuyor. Küresel sıcaklıklar buna tepki olarak yükseliyor ya da düşüyor.

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İnşallah
7.01.2023 21:25
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