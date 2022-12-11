NASA, uzayda bir gece konaklamanın bedelini açıkladı. İki program sunuldu

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan kazanç elde etmek için çalışmalara başladı.

Uzay İstasyonu, işletmeye açılmadan önce sadece ticari kuruluşlar tarafından araştırma yapmak amacıyla kullanılıyordu. Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi, ek olarak üretim ve ticari amaçlı üretimin de gerçekleştirileceğini belirtti.

NASA İKİ SEÇENEK SUNDU

İçerisinde yaşam desteği ve lavabo erişimini içinde barındıran hizmet için 11.250 dolar belirlendi.

İçerisinde yiyecek, tıbbi malzeme ve mürettebat malzemelerinin olduğu diğer konaklama seçeneği için ise 22.500 dolar maliyet açıkladı.

Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi, uzay için en uygun kargo seçeneğini kilogram başına 3.000 dolar olarak belirledi. Tabii ki bu sadece herhangi bir şeyi götürmek için gerekli olacak kargo ücreti oldu. Kargonun geri dönmesi durumunda durumunda kilogram başına 6.000 dolar iade ücreti belirlendi.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na her yıl iki kişiyle sınırlı konaklama için turist götürebileceğini belirtti. Bu turistler Ticari Mürettebat Programı kapsamında geliştirilen bir Amerikan uzay fırlatma aracıyla taşınacak. NASA’nın sunduğu bu seçenekler, bir tur şirketinin müşterileri için hazırladığı paketlere benzetildi.