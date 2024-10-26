NASA'nın Crew-8 misyonu kapsamında uzaya gönderilen mürettebat dünyaya döndü

Kaynak: AA
NASA'nın Crew-8 misyonu kapsamında uzaya gönderilen mürettebat dünyaya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Crew-8 misyonu kapsamında uzaya gönderilen 3 astronot ve 1 kozmonot, uzay istasyonunda geçirdikleri yaklaşık 8 ayın ardından dünyaya döndü.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Crew-8 misyonu kapsamında uzaya gönderilen 3 astronot ve 1 kozmonot, uzay istasyonunda geçirdikleri yaklaşık 8 ayın ardından dünyaya döndü.

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NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Space X'in Dragon kapsülündeki Crew-8 mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 8 ay geçirdikten sonra yerel saatle 03.29'da ABD'nin Florida eyaletine indi.

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6 aylığına gönderilen Rus kozmonot Alexander Grebenkin ile NASA astronotları Michael Barratt, Matthew Dominick ve Jeanette Epps, yaklaşık 2 ay gecikmeli olarak dünyaya döndü.

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