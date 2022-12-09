NASA’nın hava durumu uydusu uzayda kayboldu

NASA’nın ICON isimli uzay aracının, tanımlanamayan bir tür aksaklık nedeniyle 25 Kasım’dan beri yer istasyonlarıyla iletişim kurmadığı ortaya çıktı. Uzay aracı, temasın sekiz gün boyunca kaybolması durumunda ICON’u sıfırlamak için tasarlanmış yerleşik bir komut kaybı zamanlayıcısı ile donatıldığı belirtti. Ancak uzay ajansının ekipleri 5 Aralık itibarıyla hâlâ uzay aracıyla iletişim kuramadığı için sıfırlama işlemi görünüşe göre işe yaramadığı belirtildi.

İletişim kurulamamasına rağmen, ICON uzay aracının hâlâ sağlam olduğunu biliniyor. NASA, ICON’un hala tek parça halinde olduğunu doğrulamak için Savunma Bakanlığı’nın Uzay Gözetleme Ağı’nı kullanarak bu bilgiyi onayladı. Ancak iletişim kurulamayan uzay aracının ne kadar daha sağlam kalacağı şüpheli.

Uydunun yer ile iletişim kurması bu noktada büyük bir önem arz ediyor. ICON görev ekibi sorunu gidermek için çalıştığını aktaran NASA, iletişim kaybının nedenini bulmak konusunda da önemli yol katedildiğinin altını çizdi.

ICON uzay aracının görev ömrü başlangıçta 2 yıl olarak tahmin ediliyordu. 2021 yılının Aralık ayında görevini tamamlaması öngörülen uzay aracı yaklaşık 1 yıldır uzatılmış bir çalışma çizelgesin sahip. Umarız bu önemli uzay aracı uzun yıllar daha görevine devam edebilir.