25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Jmaes Webb Uzay Teleskobu kaydetti. 700 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferi

Jmaes Webb Uzay Teleskobu kaydetti. 700 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferi

NASA, 700 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntülediğini duyurdu. James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntülerin atmosferik bileşenlerinin profili çıkartıldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:17
Takip Et

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bir ötegezegenin atmosferini görüntüledi

Jmaes Webb Uzay Teleskobu kaydetti. 700 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferi
+
Aa
-

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüleri kullanarak bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntülediği açıkladı.

NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, 700 ışık yılı uzaklıktaki "WASP-39b" adlı ötegezegenin atmosferi incelendi.

James Webb Teleskobunun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu ötegezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildiği açıklandı.

NASA, bir ötegezegenin atmosferinin daha önce görülmemiş halini paylaştı. 26 Ağustos'ta, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan "WASP-39b" ötegezegeninin atmosferinde, ilk kez karbondioksit olduğu belirledi.

Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b'ın Jüpiter'in ise üçte biri büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
4
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
6
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
7
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿Bakanlık 1,5 milyon doz kuduz aşısı alacak
﻿Bakanlık 1,5 milyon doz kuduz aşısı alacak
﻿Bakanlık 1,5 milyon doz kuduz aşısı alacak
﻿5 yaş altı çocukları bekleyen tehlike
﻿5 yaş altı çocukları bekleyen tehlike
﻿5 yaş altı çocukları bekleyen tehlike
﻿Son dakika haberi: İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
﻿Son dakika haberi: İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
﻿Son dakika haberi: İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
﻿Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına ilaç müjdesi
﻿Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına ilaç müjdesi
﻿Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına ilaç müjdesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.