Jmaes Webb Uzay Teleskobu kaydetti. 700 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüleri kullanarak bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntülediği açıkladı.

NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, 700 ışık yılı uzaklıktaki "WASP-39b" adlı ötegezegenin atmosferi incelendi.

James Webb Teleskobunun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu ötegezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildiği açıklandı.

NASA, bir ötegezegenin atmosferinin daha önce görülmemiş halini paylaştı. 26 Ağustos'ta, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan "WASP-39b" ötegezegeninin atmosferinde, ilk kez karbondioksit olduğu belirledi.

Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b'ın Jüpiter'in ise üçte biri büyüklüğünde olduğu ifade edildi.