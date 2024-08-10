NASA'nın Neowise misyonu sona erdi

NASA yöneticisi Nicola Fox, Neowise'ın "olağanüstü bir başarı öyküsü" olduğunu söyledikten sonra "Bu cesur görevin sona ermesinden dolayı üzgünüz, ancak yeni nesil gezegen savunucu teleskopların temellerini atarak mümkün kıldığı gelecekteki bilimsel keşifleri sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Başlangıçta Wise olarak adlandırılan ve sonradan Neowise ismiyle anılan teleskop 2009'dan 2011'e kadar kızılötesi aralıkta gökyüzünde önceden görünmeyen nesneleri araştırdı ve günde 7.500 görüntü çekti.

Uzak galaksiden dünya yakınındaki kuyruklu yıldıza kadar uzaydaki 560 milyondan fazla nesne bu şekilde listelendi.

NASA , 2013 yılında, daha önce rafa kaldırılmış olan teleskopu Neowise adıyla yeniden faaliyete geçirerek asteroitleri aramaya gönderdi.

Teleskopun amacı dünya için tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini aramaktı. O zamandan bu yana geçen on yıl içinde Neowise daha önce bilinmeyen 25 kuyruklu yıldız da dahil olmak üzere yaklaşık 3.000 nesne keşfetti.