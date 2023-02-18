NASA’nın radarına takılan ilginç cisim. Bilim insanları da şaşırdı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, NASA farklı türdeki gökcisimlerini keşfetmeyi sürdürüyor. İlk olarak 2011 yılında keşfedilen bu asteroit, 3 Şubat tarihinde Dünya’ya 1,7 milyon kilometreye kadar yaklaşarak bilim insanlarının incelemesine olanak tanıdı.

488 METRE UZUNLUĞUNDA, 152 METRE GENİŞLİĞİNDE

Yaklaşık 488 metre uzunluğunda ve 152 metre genişliğinde olan bu asteroit, bu yapısı ile diğer türevlerinden oldukça farklı görünüyor.

EN UZUN GÖKCİSİM

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’nda baş bilim insanı olan Lance Benner, bu asteroidin, bugüne kadar Dünya’ya yakın olarak tespit edilen bin 40 gökcisminin en uzunlarından biri olduğunu ifade etti. Uzun ince yapısı ile dikkat çeken cisim genel asteroti karakteristiğinin oldukça uzağında.