18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • NASA’nın radarına takılan ilginç cisim. Bilim insanları da şaşırdı

NASA’nın radarına takılan ilginç cisim. Bilim insanları da şaşırdı

NASA, 488 metre uzunluğunda ve 152 metre genişliğinde olan bir asteroit yakaladı. Bilim insanlarına göre bu yapı diğer türevlerden oldukça farklı görünüyor.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 14:32
Takip Et

NASA’nın radarına takılan ilginç asteroit. 488 metre uzunluğında

NASA’nın radarına takılan ilginç cisim. Bilim insanları da şaşırdı
+
Aa
-

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, NASA farklı türdeki gökcisimlerini keşfetmeyi sürdürüyor. İlk olarak 2011 yılında keşfedilen bu asteroit, 3 Şubat tarihinde Dünya’ya 1,7 milyon kilometreye kadar yaklaşarak bilim insanlarının incelemesine olanak tanıdı.

488 METRE UZUNLUĞUNDA, 152 METRE GENİŞLİĞİNDE

Yaklaşık 488 metre uzunluğunda ve 152 metre genişliğinde olan bu asteroit, bu yapısı ile diğer türevlerinden oldukça farklı görünüyor.

EN UZUN GÖKCİSİM

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’nda baş bilim insanı olan Lance Benner, bu asteroidin, bugüne kadar Dünya’ya yakın olarak tespit edilen bin 40 gökcisminin en uzunlarından biri olduğunu ifade etti. Uzun ince yapısı ile dikkat çeken cisim genel asteroti karakteristiğinin oldukça uzağında.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
1
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
3
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
4
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
5
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
6
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
7
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor
﻿Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor
﻿Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor
﻿Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
﻿Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
﻿Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
﻿Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.