8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

38 yıldır uzayda keşif yapıyordu. Dünyaya düşecek

NASA uydusu ERBS Dünya'ya düşecek. Uzay aracının herhangi bir tehlike yaratıp yaratmayacağına dair bilim insanları açıklama yaptı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 08:27
Takip Et

NASA'nın uzay aracı dünyaya düşecek

38 yıldır uzayda keşif yapıyordu. Dünyaya düşecek
+
Aa
-

1984 yılında uzaya fırlatılan Earth Radiation Budget Satellite, görevini tamamladı. Dünya’ya geri dönmeye başladı ancak bu dönüş düşerek gerçekleşecek.

5400 kiloluk uydunun çoğunun yeniden girişte yanacağını ifade eden NASA, herhangi bir zarara yol açmayacağına inanıyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; 1984 yılında görevine başlayan NASA uydusu, 2005 yılına kadar ozon ve atmosferik ölçümleri toplamak için kullanıldı. NASA’nın açıklamasına göre ERBS, Pazar günü içerisinde Dünya atmosferine yeniden girecek ve 17 saat içerisinde yok olacak.

Bilim insanları, ERBS tarafından toplanan verileri Dünya’nın güneş enerjisini nasıl topladığını ve yaydığını incelemek için kullandı. NASA, iki yıl içerisinde uydunun görevi yerine getirmiş olacağını düşünse de, 2005 yılına kadar veri toplamasıyla şaşırttı.

ERBS’nin başlatıldığı görev, birkaç nedenden dolayı dikkate değerdi. Sally Ride uzaya uçan ilk Amerikalı kadın olurken, Kathryn Sullivan ise uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk Amerikalı kadın oldu. Meşhur Challenger felaketi de iki yıl sonra, 1986’da meydana geldi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
1
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
3
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
4
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
6
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Fiyatı 10 TL oldu. Erdoğan'ın korkulu rüyası geri döndü
7
﻿Fiyatı 10 TL oldu. Erdoğan'ın korkulu rüyası geri döndü
﻿Fiyatı 10 TL oldu. Erdoğan'ın korkulu rüyası geri döndü
﻿Evine gittiği arkadaşı tarafından öldürüldü
﻿Evine gittiği arkadaşı tarafından öldürüldü
﻿Evine gittiği arkadaşı tarafından öldürüldü
﻿Denizli Çivril SYDV 1 işçi alacak
﻿Denizli Çivril SYDV 1 işçi alacak
﻿Denizli Çivril SYDV 1 işçi alacak
﻿Aydın Nazilli SYDV geçici 12 işçi alacak
﻿Aydın Nazilli SYDV geçici 12 işçi alacak
﻿Aydın Nazilli SYDV geçici 12 işçi alacak
﻿Karahallı SYDV 1 işçi alacak
﻿Karahallı SYDV 1 işçi alacak
﻿Karahallı SYDV 1 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.