38 yıldır uzayda keşif yapıyordu. Dünyaya düşecek

1984 yılında uzaya fırlatılan Earth Radiation Budget Satellite, görevini tamamladı. Dünya’ya geri dönmeye başladı ancak bu dönüş düşerek gerçekleşecek.

5400 kiloluk uydunun çoğunun yeniden girişte yanacağını ifade eden NASA, herhangi bir zarara yol açmayacağına inanıyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; 1984 yılında görevine başlayan NASA uydusu, 2005 yılına kadar ozon ve atmosferik ölçümleri toplamak için kullanıldı. NASA’nın açıklamasına göre ERBS, Pazar günü içerisinde Dünya atmosferine yeniden girecek ve 17 saat içerisinde yok olacak.

Bilim insanları, ERBS tarafından toplanan verileri Dünya’nın güneş enerjisini nasıl topladığını ve yaydığını incelemek için kullandı. NASA, iki yıl içerisinde uydunun görevi yerine getirmiş olacağını düşünse de, 2005 yılına kadar veri toplamasıyla şaşırttı.

ERBS’nin başlatıldığı görev, birkaç nedenden dolayı dikkate değerdi. Sally Ride uzaya uçan ilk Amerikalı kadın olurken, Kathryn Sullivan ise uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ilk Amerikalı kadın oldu. Meşhur Challenger felaketi de iki yıl sonra, 1986’da meydana geldi.