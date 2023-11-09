Nasırın kökünü kurutan papatya suyuyla ilgili tüm detaylar…

Nasır, özellikle yaz aylarında insanların başına bela olan bir cilt sorunudur. Nasırı tedavi etmek için doğal bir yöntem arayanlar, papatya suyunun faydalarını keşfettiler. Peki, papatya suyu nasıl hazırlanır? İşte haberimizdeki ayrıntılar…

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: Haber Merkezi
Nasırın kökünü kurutan papatya suyuyla ilgili tüm detaylar…

Doğal besinler, insanların hem sağlıklı kalmak hem de sağlık problemlerine çare bulmak için tercih ettikleri bir seçenektir.

Nasırı yok etmek için papatya suyu kullanmanın yolları şunlardır…

Papatya suyu nasırla ilgili detaylar…

İki bardak suyu kaynatın ve içine bir avuç dolusu kuru papatya atın.

Suyun rengi değişene kadar kaynatmaya devam edin.

Suyu ocaktan alın ve 10-15 dakika soğumasını bekleyin.

Suyu bir kaba dökün ve ayaklarınızı içine batırın.

Ayaklarınızı papatya suyunda en az 20 dakika bekletin. Bu süre zarfında nasırlarınız yumuşayacaktır.

Ayaklarınızı kurulayın ve nasırlarınızı törpüleyin. Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Papatya suyu nasırın yanı sıra ayak kokusunu da önlemeye yardımcı olur. Ancak papatya suyu ayaklarınızı geçici olarak sarıya boyayabilir. Bu durumda endişelenmenize gerek yok, yıkadığınızda renk gidecektir.

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