Nasser Al-Attiyah'tan çifte zafer

Nasser Al-Attiyah, Fas Rallisi'nin son etabında üstün bir performans göstererek hem yarışı kazandı hem de Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bu zafer, Al-Attiyah ve yardımcı pilotu Edouard Boulanger için Dacia Sandriders ile çıktıkları ilk yarışta geldi. Rakipleri arasında yer alan Yazeed Al-Rajhi (Toyota), yarışın ortalarından itibaren geride kaldı ve yarışı dördüncü sırada tamamladı. "Zafer ve üçüncü dünya şampiyonluğu, Dacia ile ilk yarışta elde ettiğimiz başarıyla birleşince daha da anlam kazandı," dedi Al-Attiyah. Dakar Rallisi'ndeki talihsiz terklerinin ardından bu sonuçtan oldukça memnun olduğunu belirtti ve Sandrider'ı geliştirmeye devam edeceklerini ekledi.

SÉBASTİEN LOEB, FAS RALLİSİ'NDE İKİNCİLİĞİ ALDI

Sébastien Loeb, son etapta gösterdiği performansla genel sıralamada dördüncülükten ikinci sıraya yükseldi. 273 kilometrelik etapta en iyi zamanı elde eden Loeb, böylece Dacia'ya çifte podyum kazandırdı. "Bu sabah podyuma çıkabileceğimizi düşündük ve saldırmaya karar verdik," diyen Loeb, son üç günde arabanın sorunsuz çalıştığını ve elde ettikleri sonucun ekip için harika olduğunu vurguladı. Yardımcı pilotu Fabian Lurquin ile birlikte yarışan Loeb, ekip arkadaşı Al-Attiyah’ın sadece 5 dakika 10 saniye gerisinde kaldı. Loeb, prologda yaşadığı sorunlar nedeniyle zaman kaybettiğini ve bir buggy'yi geçmeye çalışırken yaşadığı çarpışmanın ardından on dakika kaybettiğini de belirtti.

GUİLLAUME DE MEVİUS VE MATHİEU BAUMEL ÜÇÜNCÜ SIRADA

Guillaume de Mevius ve Mathieu Baumel (Mini), son etapta yaşadıkları teknik sorunlara rağmen üçüncü sırayı aldılar. Yarışın son etabında kayış değiştirmek zorunda kalan ikili, bir süre duraksadı. Bu arada Mini ekibinin bir diğer pilotu Guerlain Chicherit, günün sabahında üçüncü sıradayken yarışı bırakmak zorunda kaldı. "İkinci sırayı korumak isterdik, ancak podyumu kurtardığımız için yine de mutluyuz," dedi de Mevius. Ford ekibiyle Carlos Sainz da bu büyük mücadelede yer aldı. Tüm takımlar, 3 Ocak'ta Suudi Arabistan'da başlayacak Dakar Rallisi'nde yeniden sahneye çıkacak.