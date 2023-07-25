Nasuh Mahruki Akbelen’deki kıyıma lanet okudu ‘Üç kuruş para için…’

Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de, kömür maden sahasının genişletilmesine karşı çıkan köylüler, Akbelen Ormanı’nı korumak için iki yıldır nöbet tutuyor.

Nasuh Mahruki Akbelen’deki kıyıma lanet okudu ‘Üç kuruş para için…’

Bu sabah erken saatlerde jandarma ekipleri ve TOMA’lar, nöbet alanına girdi. Köylüler, jandarma barikatının önünde tepkilerini dile getirdi.

“Biz korumazsak kim koruyacak?”

Jandarma ekiplerinin nöbet alanına girmesiyle birlikte köylüler, barikatın önünde toplandı. Köylülerden biri, jandarma komutanına hitaben yaptığı konuşmada, “Bize değenlerin eli hukuklu mu hukuksuz mu öğrenin. Eve gidin Anayasa’nın 169’uncu maddesini açın okuyun.” dedi. Köylü, ayrıca komutanların ve şeflerin ağaç gölgesinde oturduklarını hatırlatarak, “Burası Milas, burası Akbelen, burası Türkiye bizim vatanımız. Biz korumazsak kim koruyacak, kim?” diye sordu.

Nasuh Mahruki kıyıma lanet okudu

İkizköylülerin direnişine sosyal medyadan da destek geldi. AKUT’un eski başkanı Nasuh Mahruki, Twitter hesabından o videoyu alıntılayarak “Üç kuruş para için bu asil milletin evlatlarını birbirine düşüren, karşı karşıya getiren vatan hainlerine lanet olsun.” ifadelerini kullandı.

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Maden sahası genişletme çalışmaları ne anlama geliyor?

İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmaları, Akbelen Ormanı’nın yok olması tehlikesi taşıyor. Akbelen Ormanı, Muğla’nın en büyük ormanlarından biri olup, zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Ayrıca orman, bölgenin su kaynaklarını da koruyor. Köylüler, maden sahasının genişletilmesinin hem doğaya hem de yaşam alanlarına zarar vereceğini savunuyor.

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