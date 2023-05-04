Nasuh Mahruki’yi AKP’ye Tazminat Ödeyecek

AKP’ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada, eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada AKP avukatı Muammer Cemaloğlu hazır bulunurken, davalı Mahruki ve avukatı katılmadı.
Hakim, Mahruki'nin avukatının esasa ilişkin beyan dilekçesi sunduğunu belirterek, Cemaloğlu'na söz verdi.
Avukat Cemaloğlu önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve davanın kabulüne karar verilmesi talep etti.
Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Mahruki'nin AKP’ye 10 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.
AKP'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı davanın dilekçesinde, Mahruki'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" öne sürülerek, 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti. (AA)