Nasuh Mahruki’yi AKP’ye Tazminat Ödeyecek

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle AKP’ye hakaret ettiği öne sürülen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin iktidar partisine 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Nasuh Mahruki’yi AKP’ye Tazminat Ödeyecek

AKP’ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada, eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada AKP avukatı Muammer Cemaloğlu hazır bulunurken, davalı Mahruki ve avukatı katılmadı.

Hakim, Mahruki'nin avukatının esasa ilişkin beyan dilekçesi sunduğunu belirterek, Cemaloğlu'na söz verdi.

Avukat Cemaloğlu önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve davanın kabulüne karar verilmesi talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Mahruki'nin AKP’ye 10 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

AKP'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı davanın dilekçesinde, Mahruki'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" öne sürülerek, 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti. (AA)

Öne Çıkanlar
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Son Haberler
Ünlü yıldız yanlış estetik ameliyat yüzünden depresyona girdi Magazin
Ünlü yıldız yanlış estetik ameliyat yüzünden depresyona girdi
New York borsası düşüşle açıldı Ekonomi
New York borsası düşüşle açıldı
TCMB'nin net uluslararası rezervleri en düşük seviyede Ekonomi
TCMB'nin net uluslararası rezervleri en düşük seviyede
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı Dünya
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı
Tuba Büyüküstün 17 yıllık dostunu kaybetti. Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu Magazin
Tuba Büyüküstün 17 yıllık dostunu kaybetti. Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu
Adana’da bir araçta 38 tarihi eser ele geçirildi Güncel
Adana’da bir araçta 38 tarihi eser ele geçirildi
“Maratonİzmir” için geri sayım sürüyor Spor
“Maratonİzmir” için geri sayım sürüyor