NATO dışişleri bakanları, Ukrayna'ya desteği görüşmek için toplandı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, başta Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verilecek destek olmak üzere çeşitli konuları ele almak için Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir araya geldi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminde, Rusya'nın Ukrayna'daki kritik altyapılara füze saldırıları sonrasında bu ülkeye nasıl destek verilebileceği bulunuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bu akşam bakanlarla bir araya gelerek, ülkesinin acil ihtiyaçlarını aktaracak. Toplantıda, Rusya'nın saldırıları nedeniyle kış mevsiminde elektrik, gaz, su ve ısınma gibi kritik altyapılara verilen tahribatın nasıl giderileceği konuşulacak.

"DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıdan "daha fazlasını yapmalıyız" mesajının çıkmasını beklediğini söyledi.

Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin kaybediyor, gaz ve elektrik hatlarına saldırarak daha acımasız davranıyor. Ukraynalıları susuz, elektriksiz, ışıksız bırakmak istiyor. Bu yüzden Ukrayna’yı desteklemeliyiz. Putin, kışı savaş silahı olarak kullanmak istiyor." dedi.

NATO ülkelerinin jeneratörler temin ettiğini, altyapının tamir edilmesi için yardım sağladığını aktaran Stoltenberg, "Uydu görüntülerine baktığınızda Avrupa'nın ışıldadığını, Ukrayna'nın karanlıkta olduğunu görüyorsunuz. Bu, saldırıların devasa etkilerini yansıtıyor." diye konuştu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

NATO dışişleri bakanları, Ukrayna'nın Rus füzelerine karşı hava savunmasının nasıl güçlendirilebileceğini de görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus füzelerinin birçoğunun hava savunma sistemleri sayesinde vurulduğunu ancak buna rağmen isabet alan birçok altyapı tesisinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Bugüne kadar Ukrayna'ya NASAM gibi NATO standartlarında modern sistemlerin sağlandığını hatırlatan Stoltenberg, bunların kullanıldığını ve işe yaradığını belirtti.