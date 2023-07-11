NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hint Pasifik'te olanlar Avrupa ve NATO için önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “Hint Pasifik'te olanlar Avrupa ve NATO için önemlidir ve Avrupa'da olanlar Hint Pasifik için önemlidir” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hint Pasifik'te olanlar Avrupa ve NATO için önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Vilnius Liderler Zirvesi oturumları öncesinde Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile basına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins ile basına yaptığı açıklamada Yeni Zelanda’nın çok değerli bir ortak ve güvenliğin bölgesel değil küresel bir konu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

“Hint Pasifik'te olanlar Avrupa ve NATO için önemlidir ve Avrupa'da olanlar Hint Pasifik için önemlidir. Ve Ukrayna'daki savaşın nasıl istenmeyen küresel sonuçları olduğunu görüyoruz. Ve Ukrayna'ya verdiğiniz destek için minnettarım. Fark yaratıyor.”

KUZEY KORE’NİN NÜKLEER VE FÜZE PROGRAMLARI KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ

NATO Genel Sekreteri, daha sonra Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya gelip Hint Pasifik’teki gelişmelerin karşılıklı olarak Avrupa ve NATO için önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak “Ukrayna'daki savaşın istenmeyen küresel sonuçları var. Ve Ukrayna'nın yasadışı işgalini kınayan güçlü duruşunuz için teşekkür ederim. Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları konusunda da çok endişeliyiz” açıklamasını yaptı.

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