NATO Genel Sekreterliği yarışında tek aday o kaldı

Romanya medyasının Cumhurbaşkanlığı kaynaklı yazılı bir açıklamaya dayanarak verdiği haberlere göre, Iohannis adaylıktan çekildiğini ve Rutte'yi destekleyeceğini ilan etti.

Bu gelişmeyle birlikte, Rutte'nin 1 Ekim'de mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine geçmesi büyük ölçüde kesin gibi görünüyor.

Rutte, Hollanda'daki koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni bir hükümet kurulana dek başbakanlık görevine devam edeceğini, sonrasında ise aktif politikadan çekileceğini duyurmuştu.

Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmayacağının netleşmesi üzerine Rutte, NATO Genel Sekreterliği için adaylığını ilan etmişti. Birçok ülkenin desteğini hızla kazanmasına rağmen Macaristan, Slovakya ve Romanya başta olmak üzere bazı ülkeler Rutte'nin adaylığını desteklemiyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin NATO'nun Ukrayna politikalarına katılmayacağı konusunda Stoltenberg'den güvence aldıktan sonra aynı talebi Rutte'ye de iletti. Rutte'nin Macaristan'a, NATO kapsamında Ukrayna'ya herhangi bir askeri veya mali yardım yapma zorunluluğu olmayacağına dair yazılı bir güvence vermesinin ardından Orban, 18 Haziran'da Rutte'ye desteğini açıkladı.

Genel Sekreter Stoltenberg ise aynı gün yaptığı açıklamada, Rutte'yi NATO'nun liderliği için "çok güçlü" bir aday olarak nitelendirdi.

Resmi kararın, 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesinde duyurulması bekleniyor.