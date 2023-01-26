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NATO savunma bakanları toplanacak

NATO ülkelerinin savunma bakanları, 14-15 Şubat'ta Brüksel'de Ukrayna ağırlıklı gündemle bir araya gelecek.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:58
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NATO savunma bakanları 14 Şubat'ta Brüksel'de toplanacak

NATO savunma bakanları toplanacak
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NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Brüksel'de toplanacak.

NATO karargahındaki toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.

Ukrayna Savunma Temas Grubu da 14 Şubat'ta ayrı bir toplantı yapacak. Toplantı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Ukrayna Savunma Temas Grubunun son toplantısı Almanya'nın Ramstein Hava Üssü'nde 18-20 Ocak'ta 50 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla yapılmış, toplantıda Ukrayna'ya tank verilmesi görüşülmüştü.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılmıştı. (AA)

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