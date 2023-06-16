NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları başladı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumları Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Savunma bakanları, NATO’ya üyelik başvuru süreci devam eden İsveç’in de yer aldığı Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. Şuanda NATO’nun doğrudan komutası altında 40 binden fazla asker bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, hava ve denizden desteklenen daha fazla askerin yüksek alarmda olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO’nun Baltık'tan Karadeniz'e kadar çok uluslu muharebe gruplarının sayısının ikiye katlandığını hatırlatarak, “Bugün liderlerin caydırıcılığımızı ve savunmamızı daha da güçlendirmek için kararlar alacağı Vilnius'taki NATO Zirvesi için zemin hazırlayacağız” dedi.

Toplantıda ayrıca Avrupa'nın savunması için yenilenen planların da ele alınacağını kaydeden Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma yatırımlarının artırılması konusunun değerlendirileceğini belirtti.

Bugün sona erecek Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

(İHA)