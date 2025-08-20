NATO Zirvesi Saray'da yapılacak: Resmen açıkladılar

NATO Zirvesi Saray'da yapılacak: Resmen açıkladılar

Önümüzdeki yıl yapılacak NATO Zirvesi'nin yeri resmen açıkladı. NATO, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak zirvenin Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini duyurdu.

NATO, 2026 Liderler Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'daki Beştepe Külliyesi'nde düzenleneceğini duyurdu" ifadelerine yer verildi.

NATO'nun internet sitesinde yer açıklamaya göre Rutte, "Türkiye'ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılarak yaparak 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi oldu" dedi.

Rutte, şunları ekledi: "Bir sonraki Zirve'de liderler, NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar."

Türkiye, 2004'te İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.

