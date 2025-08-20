NATO Zirvesi Saray'da yapılacak: Resmen açıkladılar

NATO, 2026 Liderler Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'daki Beştepe Külliyesi'nde düzenleneceğini duyurdu" ifadelerine yer verildi.

NATO'nun internet sitesinde yer açıklamaya göre Rutte, "Türkiye'ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılarak yaparak 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi oldu" dedi.

???? Türkiye to host 2026 #NATOSummit in Ankara @SecGenNATO Mark Rutte announced that the next #NATOSummit will be held on 7 and 8 July 2026 at the Beştepe Presidential Compound (Külliye) in Ankara, Türkiye ???????? — NATO (@NATO) August 20, 2025

Rutte, şunları ekledi: "Bir sonraki Zirve'de liderler, NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar."

Türkiye, 2004'te İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.