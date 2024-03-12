NATO'da genel sekreterlik yarışı. Kılıçlar çekildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna'daki savaştan dolayı 2 kez uzatılan görev süresinin 1 Ekim'de sona ermesine az bir zaman kalmışken Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu bildirdi.

Klaus lohannis

Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Cotroceni Sarayı’nda açıklamalarda bulunan Iohannis, NATO Genel Sekreterliği pozisyonu için yarışa katılmaya karar verdiğini açıkladı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın desteklerini açıkladığı Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye rakip olacak olan Iohannis, Doğu Avrupa ülkelerinin NATO liderliğinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmeleri gerektiğini belirtti. Iohannis, NATO’nun misyonuna ilişkin görünümünü yenilemesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, “Doğu Avrupa’nın NATO görüşmeleri ve kararlarına değerli katkıları mevcut. Bu bölgeden dengeli, güçlü ve etkili bir temsil ile İttifak, tüm üye ülkelerin ihtiyaç ve endişelerine cevap verebilecek en iyi kararları alabilecektir” diye konuştu.

Romanya’nın NATO üyeliği üzerinden 20 sene geçtiğini ve ülkesinin savunmaya ayırdığı bütçenin gayri safi milli hasılasının yüzde 2,5’ine ulaştığının altını çizen Iohannis, “Romanya, NATO’nun tüm misyonlarına destek olmakta ve Balkanlar ile Karadeniz'in güvenliğine katkı sağlamaktadır. Ukrayna’yı da hiçbir ön şart olmaksızın destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Klaus lohannis

UKRAYNA'NIN SAVAŞI KAZANACAĞI VAADİ

Romanya’nın bölgede istikrar ve güvenliğin direği haline geldiğini vurgulayan Iohannis, teklifini Romanya adına ve Romanya’nın gösterdiği performansa dayanarak yaptığını belirtti.

Iohannis, bugün yayımlanan bir makalede, ise NATO’nun liderliğini kendisi üstlenmesi halinde Ukrayna’nın Rusya’ya karşı verdiği varoluş mücadelesini kazanacağı vaadinde bulunarak, Ukrayna’ya yardım etmenin NATO üyelerinin ahlaki, siyasi ve stratejik yükümlülükleri olduğunu açıkladı.