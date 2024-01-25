NATO’dan dev tatbikat: Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk

NATO’nun 'Sarsılmaz Savunucu 2024' isimli askeri tatbikatı başladı.

NATO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Gunston Hall'ın Virginia eyaletinden yola çıktığı ve bir dizi operasyonun ardından Atlantik'in diğer yakasına ulaşacağı duyuruldu.

Kanada'nın HMCS Charlottetown fırkateyninin de tatbikat kapsamında bu ay içinde Avrupa'ya hareket edeceği bildirilen açıklamada, İttifak'ın güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik'in diğer yakasına taşıyarak Avrupa-Atlantik bölgesini takviye yeteneğini göstereceği kaydedildi.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, "Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatı birliğimiz, gücümüz ve birbirimizi, değerlerimizi ve kurallar temelli uluslararası güveni koruma kararlılığımızın açık bir göstergesi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

90 BİN ASKER KATILACAK

Mayıs sonuna kadar sürecek tatbikata 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacak.

Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatını yapan NATO'nun, Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını ele alması bekleniyor.

NATO'nun Soğuk Savaş dönemindeki son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen "REFORGER" olmuştu.