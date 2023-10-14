NATO'dan gerginliğin arttığı Kosova'ya asker takviyesi

NATO bölgede artan gerilim nedeniyle Romanya'dan gönderilen 130 ek askerin dün Kosova'ya ulaştığı açıkladı.

KAYNAK: AA
NATO'dan gerginliğin arttığı Kosova'ya asker takviyesi

NATO, Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) 130'dan fazla takviye asker gönderdiğini duyurdu.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada 24 Eylül'de Kosova polisine yönelik saldırı sonrasında bölgede artan gerilim nedeniyle Romanya'dan gönderilen 130 ek askerin dün Kosova'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada kuvvetlerin, NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı'nın talebi üzerine hazırlandığı ve Kuzey Atlantik Konseyi'ndeki Müttefikler tarafından onaylandığı belirtildi.

NATO, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı uyarınca verdiği yetkiye uygun olarak 1999 yılından bu yana Kosova'da barışı koruma operasyonuna liderlik ediyor. KFOR şu anda 27 NATO Müttefiki ve ortağının katkılarıyla 4 bin 500'den fazla askerden oluşuyor. KFOR Barış Gücü'ne ilk kez Türkiye Komuta ediyor. Tümgeneral ÖZkan Ulutaş KFOR'un 28'nci komutanı olmuştu.

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KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

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İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da Banjska'daki operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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KOSOVA'DA 30 KFOR ASKERİ YARALANMIŞTI

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

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