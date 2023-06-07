NATO’dan Rusya’ya gözdağı hamlesi. Türkiye de katılacak

NATO’ya üye 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Air Defender tatbikatı Pazartesi günü başlayacak. Tatbikatın Rusya’ya gözdağı hamlesi olduğu yorumları yapıldı.

NATO’dan Rusya’ya gözdağı hamlesi. Türkiye de katılacak

NATO'nun Almanya, ABD ve Alman yetkililerin koordinasyonunda yaptığı duyuruya göre, önümüzdeki hafta en büyük hava manevra tatbikatını gerçekleştirileceği duyuruldu.

RUSYA’YA GÖZDAĞI HAMLESİ

Pazartesi gününden itibaren 10 gün sürecek olan ''Air Defender 23'' tatbikatına NATO’ya üye 24 ülkeden 220 askeri uçağın katılacağı bilgisi verildi.

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Amy Gutmann basına yaptığı açıklamada, tatbikatın doğası gereği tamamen savunma amaçlı olacağını ancak aynı zamanda özellikle Rusya'ya bir mesaj göndermeyi amaçlayacağını da söyledi.

Tatbikat, başta Almanya olmak üzere Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Letonya'da da operasyonel ve taktik eğitimi içerecek. Alman Hava Kuvvetleri Komutanı General Ingo Gerhartz, tatbikatın 2018'de, kısmen kimseyi hedef almasa da, Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhakına cevaben tasarlandığı bilgisini verdi.

TÜRKİYE DE KATILACAK

Tatbikata katılacak ülkeler ise Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Japonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsveç, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Macaristan, Birleşik Krallık'tan askeri birlikler ve Amerika Birleşik Devletleri şeklinde açıklandı.

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