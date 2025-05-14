NATO'dan Yusuf Dikeç sürprizi!

Olimpiyat madalyalı milli sporcu Yusuf Dikeç, NATO'nun paylaştığı videoda izleyicilere Antalya'yı gezdirdi.

Antalya'da düzenlenecek olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Yusuf Dikeç'in videosu paylaşıldı. NATO tarafından paylaşılan videoda Dikeç, Türkiye'yi tanıttı.

NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da gerçekleştirilecek.

Antalya'da yapılacak toplantı öncesi NATO'nun resmi X hesabı üzerinden sürpriz bir video paylaşıldı.

Olimpiyat madalyalı milli sporcu Yusuf Dikeç, meşhur atış hareketiyle NATO'nun paylaştığı videoda yer aldı.

NATO'dan yapılan Yusuf Dikeç paylaşımında, "Türkiye’nin en tanınmış atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları'na Antalya’yı gezdirecek." denildi.