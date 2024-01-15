Nauru Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesti

Tayvan’ı tanıyan 12 ülkeden biri olan Pasifik ada ülkesi Nauru, geçtiğimiz günlerde başkanlık ve parlamento seçimleri gerçekleştirilen Tayvan’la diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

Nauru tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çin’in tamamının tek temsilcisi olduğu ve Tayvan’ın artık “ayrı bir ülke” olarak tanınmayacağı belirtildi. Tayvanlı yetkililer, Nauru’nun kararının ardından yaptığı açıklamada, “Zamanlama, sadece demokratik seçimlerimize karşı Çin’in misillemesi değil. Aynı zamanda, uluslararası düzene de meydan okumaktır” ifadelerini kullandı.

Tayvan Dışişleri Bakanı Tien Chung-kwang, düzenlediği basın toplantısında Çin’in Nauru’daki son “siyasi dalgalanmalardan” avantaj sağlamaya çalıştığını belirterek, “Çin, Tayvan'ı bu tür yöntemlerle bastırabileceğini düşünüyor, bu yanlış. Dünya Tayvan’ın demokratik gelişmelerinin farkında. Eğer Pekin, Tayvan'ın diplomatik ilişkilerini ele geçirmek için bu tür yöntemler kullanmayı sürdürürse, tüm dünyadaki demokratik ülkeler bunu tanımayacaktır” şeklinde konuştu.

ÇİN KARARDAN MEMNUN

Nauru’nun kararı Çinli yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Nauru hükümetinin Çin ilişkileri yeniden başlatma kararı, tek Çin politikasının halkın iradesinin ortaya konduğunu gösterir nitelikte” ifadesi kullanıldı.

Nauru, Tayvan’la diplomatik ilişkilerinde ilk kez böyle bir karar almıyor. 2002 yılında Tayvan ile ilişkilerini keserek Çin'i tanıdığını bildiren Nauru, Mayıs 2005'te Tayvan ile ilişkilerini yeniden başlatma kararı aldı.