Navalny protestolarında 154 kişiye hapis cezası

Kaynak: İHA
Navalny protestolarında 154 kişiye hapis cezası
Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülkede başlayan protestolarda 154 kişiye hapis cezası verildi.

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’nin Cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protesto gösterileri sürüyor.

Rus polisi protestolara katılanlara müdahalede bulunurken, ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 400’ü geçti. Protestoların yoğun bir şekilde devam ettiği St. Petersburg’da gözaltına alınan 200’de fazla Navalny destekçisinden 154’ü protesto yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 14 güne kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Bağımsız medya kuruluşları ve insan hakları kuruluşları ülkenin farklı şehirlerinde de benzer cezaların verildiğini bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ “ANİ ÖLÜM SENDROMU” OLARAK AÇIKLANDI

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından cuma günü yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alexei Navalny’nin tutuklu bulunduğu Yamal Yarımadası’ndaki cezaevinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Navalny’nin ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, “3 No'lu cezaevinde hükümlü Aleksey Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi” ifadelerine yer verilmişti. Dün yapılan açıklamada ise Navalny’nin ölüm nedeni “ani ölüm sendromu” olarak açıklanmıştı.

Son Haberler
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü Dünya
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında Gündem
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti Gündem
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama