Navigasyonda bu hataya düşen kaza yapıyor! Sürücüler aman dikkat

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Cazibe Merkez'inde eşi benzerine az rastlanılacak bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, gezmek için Cazibe Merkezi'ne gelen sürücü, geri dönmek için aracına yöneldiğinde navigasyonu açtı ancak sürücünün dalgınlığı pahalıya mâl oldu.

MERDİVENLERDEN AŞAĞI UÇTU

Navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçen sürücü, yokuş sandığı merdivenli yoldan aşağı uçarak merdivenlerde asılı kaldı. Aracı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koşarak kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başardı.

"SÜRÜCÜLERİN GENELDE YAPTIĞI BİR HATA"

Yardıma koşan vatandaşlardan Burak Uğur, “Sürücü navigasyonu açıp dalmış. Araç güzergahı ile yaya yolu güzergahını karıştırmış. Önündeki merdivenli yolu yokuş zannedince aşağı düştü. Biz hemen yardımına koştuk. Araç kurtarıldı ama ben sesten gürültüyü duyunca oraya gittim. Sürücülerin genelde yaptığı bir hata. Çevredekilerde sorduğumuzda navigasyonda yaya güzergahını seçtiği ifade etti. Bu maalesef sürücülerin dikkatinden kaçan bir durum. Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor” dedi.