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Depremde hayatını kaybeden futbolcu Atsu'nun tabutuna ne Gana ne de Türk bayrağı kondu

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi. Tabutun Türk Hava Yollarına ait naylon bir kaplamayla sarılması tepki çekti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 00:06
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Naylon kaplamaya sarılmış tabutta Gana veya Türk bayrağı olmaması tepki çekti

Depremde hayatını kaybeden futbolcu Atsu'nun tabutuna ne Gana ne de Türk bayrağı kondu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi.

Atsu'nun dün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen cenazesi, THY Kargo terminalinde bir süre bekletildi.

Türkiye’de görev yapan ve Hatayspor’a depremden saatler önce galibiyet golünü atarak üç puanı getiren tecrübeli oyuncunun tabutunun Türk Hava Yollarına ait naylon bir kaplamayla sarılması tepki çekti.

BAYRAK OLMAMASI TEPKİYLE KARŞILANDI

Cenaze, THY'nin TK 629 sayılı İstanbul-Akra seferiyle Gana'ya gönderildi. Fakat cenazenin konulduğu tabutun etrafı ne Türk bayrağıyla ne de Gana bayrağıyla sarıldığı anlaşıldı. 

Türkiye’de görev yapan ve Hatayspor’a depremden saatler önce galibiyet golünü atarak üç puanı getiren tecrübeli oyuncunun tabutunun Türk Hava Yollarına ait naylon bir kaplamayla sarılması tepki çekti. 

Oyuncunun en azından iki ülkeden birinin bayrağıyla sarılarak ailesine teslim edilmesinin daha doğru olacağı yorumları yapıldı.

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