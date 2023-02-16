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Taliban'dan Türkiye'ye deprem yardımı: Naylon poşet içinde teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım gönderenlerden biri de Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban oldu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 04:37
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Naylon poşet içinde teslim edildi... Taliban'dan Türkiye'ye deprem yardımı

Taliban'dan Türkiye'ye deprem yardımı: Naylon poşet içinde teslim edildi
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Taliban yönetimine bağlı Afgan Kızılayı Başkanı, Türk Büyükelçiliği’ne 4,5 milyon Afganisi (50 bin dolar) teslim etti.

Afgan Kızılayı’nın (ARCS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ARCS Başkanı Matiul Hak Halis’in Türkiye’nin Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay’a bir ‘naylon poşet’ içinde deprem yardımı için 4,5 milyon Afgan Afganisi teslim ettiği görüldü.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Türkiye ve Suriye’ye depremden etkilenen ailelere destek için 160 bin dolarlık nakit yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Taliban, Ağustos 2021’de Afganistan’da yönetimi ele geçirmişti.

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