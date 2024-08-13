Naz Aydemir Akyol'a yapılan montaj skandalında flaş Nevşin Mengü iddiası

Eski milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol’un aylar önce Nevşin Mengü’ye verdiği röportajda Nevşin Mengü’nün olduğu kısımlar atılarak yerine Ersin Düzen montajlanmıştı.

"ANLAM VEREMEDİM"

Röportajın yayınlanmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Naz Aydemir Akyol konuya ilişkin, "Aralık ayında Nevşin Mengü ile yaptığım röportajın, başka bir kanal için yeniden düzenlenip 8 ay sonra yayımlanmasına anlam veremedim” demişti.

NEVŞİN MENGÜN'ÜN HABERİ VARDI

Videonun yayınlandığı 343 Youtube Kanalının sahibi olan İbrahim Keten montajın Nevşin Mengü’nün onayı ile yapıldığını söylerken Naz Aydemir Akyol’a bu konuda bilgi vermediklerini itiraf ederek özür diledi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuşan Seten şu ifadeleri kullandı:

"İÇERİK BİZİM İÇERİĞİMİZ"

"Olayı şöyle özetleyeyim. Biz Nevşin Mengü ile futbol dışı bir program için anlaşma yapmıştık. Röportajlar yaptık. Röportajlardan sonra bir sponsor kaynaklı, takvim kaynaklı aksamalar oldu. Sonunda röportaj devam etti ama o program Nevşin’in programına uymadı. Voleybolcularla 3 tane röportaj yaptık. O şartlar da Nevşin’e uyacak şartlar değildi. Günün sonunda elimizde 5 tane Nevşin’in röportajı oldu. Orada kendi açımızdan ben şöyle düşünüyorum: İçerik bizim içeriğimiz. Bunun Nevşin’le yapılması, başkasıyla yapılması önemi olmayabilir... Önemli olan konuk kanal olarak felsefemiz şu: Konuğun söylediğini esas alıyoruz. Ben bile röportaj yaparken kanalın sahibi olarak kendimi göstermiyorum. Burada içerik önemli."

"HATALAR SİLSİLESİ"

"Nevşin ile konuştuk. Ya diğer beş tane videoya Nevşin’i monte edecektik. Nevşin ile konuşarak böyle bir yol seçtik. Burada kim olabilir, Ersin Düzen olmuş. Sorular değişmiyor, konuğun söyledikleri değişmiyor, kanal değişmiyor. Hatalar silsilesi varsa da en önemli hatamız, biz bunu yaparken Naz hanımdan izin almamışız. Bunun için Naz Aydemir Akyol’dan ve ailesinden özür dilerim. Kendini Abdi İpekçi sanan, olduğundan daha farklı göstermeye çalışan, bundan faydalanmaya çalışan çok insan olduğunu gördüm. Had bildirmek, içinden geçmek için çok uğraşasım yok."