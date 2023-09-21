Nazan Öncel ölümden kılpayı kurtuldu. Nerdeyse facia yaşanacaktı

Evinin bahçesine çıkan ünlü sanatçının omzuna orta kattan bir saksı düştü. Büyük bir kazadan kıl payı kurtulan Nazan Öncel, saksının başını sıyırıp omzuna çarparak parçalandığını söyledi.

Nazan Öncel ölümden kılpayı kurtuldu. Nerdeyse facia yaşanacaktı

Editör: Osmancan EROK

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, büyük bir facia atlattı. Evinin bahçesine çıkan ünlü sanatçının omzuna orta kattan bir saksı düştü.

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Büyük bir kazadan kıl payı kurtulan Öncel, saksının başını sıyırıp omzuna çarparak parçalandığını söyledi.

Öncel, "Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıkayım dedim, çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omzuma çarparak yere düştü. Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de “Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu” diye yazılıp çizilecekti. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı… İyi ki de varsın diyenleriniz çok olsun; güzel bakın kendinize" ifadelerini kullandı.

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Nazan Öncel 3 ay öncede Corona Virüs yüzünden hastaneye kaldırılmıştı

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