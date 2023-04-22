Nazan Öncel’in oğlu evlendi. Düğüne gidemedi

Şarkıcı Nazan Öncel'in Salih Öncel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Serkan Öncel, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Pınar Hanım ile ABD'de evlendi.

Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Nazan Öncel, oğlu Serkan'ın nikâhında çekilen bu fotoğrafı paylaştı.

Nazan Öncel, yaşadığı mutluluğu "Bize de bayram böyle geldi. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlarım" sözleriyle dile getirdi. Ancak ünlü şarkıcı, albüm hazırlığı içinde olduğu için oğlunun düğününe gidemedi.

Nazan Öncel, geçtiğimiz ay Mersin konserinde "Oğluma Mersin'den kız kaptık" demişti.