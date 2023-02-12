Zarar verici etkiye sahip olan nazar değmesi dinimizde nazar duasıyla önlenmeye çalışılmıştır. Kişiler nazar değmemesi için nazar duası okumaktadır. Peki, nazar duası nedir? Nazardan korunmak için hangi dua okunmalı?

Nazar, sözlükte kelime olarak 'bakmak, görmek, düşünmek' anlamlarını taşır. Kıskançlık duygusunun eşlik ettiği zarar verici bir etkiye sahip olan nazardan korunmak için okunacak nazar duaları vardır. Peki, nazar duası nedir?

NAZAR DUALARI NELER?

Göz değmelerinden ve kıskanç insanların bakışlarından kendimizi ya da sevdiklerimizi sakınmak için sık sık nazar duası okuruz. Nazar duasını yanı sıra nazar için okunacak ayetler de bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin okuduğu nazardan korunma duası ile nazar ayetleri şöyle;

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nazarı, nazara bağlı hastalıkları ve kötü gözleri önlemek amacıyla Felak, Nas ve Ayetel Kürsi'nin yanında bir dua daha okumuştur. Bu dua her türlü mahlukatın şerrinden, görünen ve görünmeyen tüm musibetten, dertten ve hastalıktan korumaktadır.

NAZAR DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUALAR NELER?

Nazar değmesine karşı Felak, Nas, Ayetel Kursi, Kalem surelerinin okunması tavsiye edilir.

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Anlamı: "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet, ‘’Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)’’

Anlamı: ‘’Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Felak Suresi: ‘’Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased’’

Felak Suresi Anlamı: ‘’Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden.’’

Nas Suresi: ‘’Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs’’

Nas Suresi Anlamı: ‘’ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdarına, İnsanların ilahına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.’’