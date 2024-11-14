Nazilli’de 30 bin fide dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde ata tohumları toprakla buluşturuluyor. Tarımsal kalkınmaya öncülük eden projelerle tüm Türkiye'ye örnek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında yetiştirilen kışlık sebzelerinden üretilen lahana, karnabahar, marul ve brokoli fideleri Nazilli'de de dağıtıldı.

Yerel tohumların kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için 10 yıl önce başlatılan "Ata Tohumları" projesinden elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Nazilli Uzun Çarşı girişinde dağıtımı yapılan fidelere vatandaşlar yoğun talep gösterirken, Nazilli halkı fidelerini Başkan Tetik'in elinden aldı. Aydın BŞB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Abdurrahman Arslan, Aydın BŞB Genel Sekreter Yrd. Vicdan Çetal ve Zafer Uçar da Başkan Tetik'e fidan dağıtımında eşlik etti.

Yerli tohumun önemine dikkat çekerek Aydın BŞB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ziraat mühendislerinin kontrolünde yapılan sebze yetiştiriciliğinden elde edilen fidelerin vatandaşlarla buluşturulduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Aydın Büyükşehir Belediyemizin seralarında ata tohumlarından üretilen sebze fidelerini vatandaşlarımıza dağıttık. İlçemizde bugün 30 bin adet lahana, karnabahar, marul ve brokoli fidelerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Ata tohumları ithal tohumlar gibi bir defaya mahsus kullanılmıyor. Aynı tohumdan tekrar tekrar üretim yapabiliyoruz. Bu proje geleneklerimize dönüp halkın yararına olması için yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz. Amacımız tüm ürünleri ata tohumlarından üretebilmek. CHP belediyeciliği, sosyal belediyecilik, geçmişini tanıyan belediyecilik işte budur. Bunu herkes yaşayarak görecek" dedi.

Yerli tohumlardan üretilen sebze fidelerini alan vatandaşlar da hem Özlem Çerçioğlu'na hem de Başkan Ertuğrul Tetik'e teşekkür ettiler.