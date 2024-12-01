Nazilli’de kumar operasyonu: 24 kişiye ceza işlem yapıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nazilli’de kumar operasyonu: 24 kişiye ceza işlem yapıldı

Nazilli polisi bir evde kumar oynadığı ihbarı üzerine eve düzenlediği baskında kumar oynayanları suçüstü yaparak işlem yaptı. Kumar oynamak ve oynatmak suçundan 24 kişiye toplam 154 bin lira para cezası işlemi uygulandı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 2 şüphelinin kiralık daire tutup, burada kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan istihbarat neticesinde Altıntaş Mahallesi'nde iki ikamet adresi tespit eden ekipler, akşam saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 2 evde toplan 38 iskambil destesi, 763 oyun pulu ve 10 bin 800 TL para ele geçirildi. Operasyonda 24 kişiye toplam 154 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, kiraladıkları evlerde kumar oynattıkları tespit edilen Y.Ç. (33) ve R.Ç. (37) ise gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Nazilli’de kumar operasyonu: 24 kişiye ceza işlem yapıldı

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