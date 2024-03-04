Nazilli'de uyuşturucu operesyonu

Kaynak: İHA
Nazilli'de uyuşturucu operesyonu
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir zehir taciri tutuklanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Ekipler dün gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir operasyona daha imza attı. Uyuşturucu madde ticareti yaparak gençleri zehirleyen D.N isimli şahsı takibe alan ekipler gece yarısı D.N isimli zehir tacirini kovalamaca sonucu kullandığı araç ile kıskıvrak yakaladı. Zehir tacirinin evininde ve arabasında yapılan adli aramada satışa hazır ve parçalara ayrılmış yüklü miktarda Uyuşturucu Madde, Uyuşturucu Madde Ticaretinde Kullanılan Hassas Terazi ve Uyuşturucu Madde Ticareti Geliri olduğu tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir taciri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.N uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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