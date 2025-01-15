Nazillispor üç puanı düşünüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 9 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan Nazillispor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

Antalya kampını tamamlayıp ilçeye dönen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, cumartesi günü düşme hattındaki Giresunspor'la oynanacak ikinci devrenin ilk maçı öncesinde, "Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Nazilli'ye döndük. Bu hafta kendi sahamızda ve kendi taraftarlarımız önünde ligin ikinci yarısının ilk maçını Giresunspor ile oynayacağız. Biz ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Hedefimiz bu" dedi.

"ŞU ANDA HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Başkan Şahin Kaya ise teknik heyet ve oyuncularla yaptığı toplantıda, "Antalya'da çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçtik. Mücadelemizi elimizden bırakmadık. Teknik kadromuzda değişikliklere gittik. Şu anda her şey yolunda gidiyor. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak başlayacağız" diye konuştu.