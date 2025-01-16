Nazım Hikmet 123’ncü doğum gününde Şişli’de anıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nazım Hikmet, doğumunun 123. yıl dönümünde Şişli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programla anıldı.

Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nazım Hikmet, 15 Ocak'ta doğumunun 123. yıl dönümünde Şişli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programla anıldı.

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Şairin izlerini taşımaya devam eden sanatçılar programa yoğun ilgi gösterdi. Şişli Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen programda, evrensel şair Nazım Hikmet, 123. doğum gününde şiirleri ve bestelenmiş eserleriyle anıldı.

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Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Nazım 123 yaşında: Ne güzel şey hatırlamak seni" temasıyla gerçekleşen etkinlikte büyük şairin izlerini taşıyan sanatçılar yer aldı.

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Programın sunuculuğunu Altan Gördüm yaparken, açılış konuşmasını Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral gerçekleştirdi.

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Anma etkinliğinde, hayatını kaybeden Genco Erkal'ın sesinden Nazım Hikmet'in "Otobiyografi" şiiri dinletildi.

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Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin çeşitli şiirlerini seslendirdi.

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Levent Ülgen ise, "Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan "Kartallı Kazım" bölümünü sahneledi.

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Programda konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Nazım Hikmet'in devrimci düşüncesi, insan ve memleket sevgisi, özgürlük tutkusu ve güçlü sesiyle halkın direncini, gücünü ve eşitlik hayallerini büyüttüğünü vurguladı. "Barışa, kardeşliğe, özgürlüğe bir çağrıydı adeta Nazım'ın dizeleri" diyen Şahan, Nazım Hikmet'in sadece bir şair olarak değil, halkların sesi, zulme direnen bir kalem, ezilenlerin yanında olan bir düşünür olduğunu belirtti.

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RIZA AKPOLAT MESAJI

Türkiye’nin demokrasi ve adalet değerlerini derinden sarsan bir duruma dikkat çekmek istediğini belirten Resul Emrah Şahan, şunları söyledi:

“Ne yazık ki, Nazım Hikmet’in ömrü boyunca mücadele ettiği baskı ve adaletsizlik anlayışı, bugün farklı biçimlerle yeniden karşımıza çıkıyor. Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat’ın, halkına fedakârca hizmet ederken yargı eliyle hedef alınması, seçmen iradesine yönelik açık bir müdahaledir. Sandıkta alamadığını yargı operasyonlarıyla ele geçirme çabası, ne hukukla ne de demokrasiyle bağdaşır. Bu tür girişimler, yalnızca bir belediye başkanına ya da bir partiye yönelik değildir; doğrudan halkın seçme ve seçilme hakkına, demokrasinin temeline bir saldırıdır. Ancak şunu açıkça ifade etmek isterim ki, halkımızdan aldığımız güçle, irademizi kırmaya yönelik bu adaletsiz girişimlere karşı her zaman dimdik duracağız. Bu adalet ve demokrasi mücadelesi, Nazım’ın ömrü boyunca savunduğu özgürlük ve eşitlik ideallerinin de bir yansımasıdır. Onun mirasından aldığımız ilhamla, bu topraklarda demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı bedeli ne olursa olsun sürdüreceğiz.

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Şişli Belediyesi olarak hazırlanan "Şişli'de Bir Nazım" kitabının tanıtımını da gerçekleştiren Şahan, Nazım Hikmet'in Şişli'de geçirdiği yılların sanatına olan etkilerini ve bıraktığı izleri bir dokümanda topladıklarını ifade etti.

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Nazım Hikmet 123’ncü doğum gününde Şişli’de anıldı

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