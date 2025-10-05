Nâzım Hikmet’in “Yolcu”su Rutkay Aziz imzasıyla sahnelere dönüyor

Nâzım Hikmet’in “Yolcu”su Rutkay Aziz imzasıyla sahnelere dönüyor

Şair Nâzım Hikmet’in “Yolcu” eseri, duayen sanatçı Rutkay Aziz’in rejisiyle sahnede izleyicisiyle buluşacak. Oyunun ilk gösterimi 11 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Sanatçı Rutkay Aziz, şair Nâzım Hikmet’in “Yolcu” adlı eserini sahneye koydu. Perdeci Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon tarafından sahnelenen oyunda, Rutkay Aziz’e, Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar ve Enes Sarı sahnede eşlik ediyor.

Nâzım Hikmet’in dizelerindeki yoksulluğun, sessizliğin, özlemin uğultuları bu kez kuvayılilliye ruhunun filizlendiği seferberlik yıllarında, karlı ve ıssız bir Anadolu istasyonunda karşımıza çıkıyor. Nâzım’ın Yolcu’su yalnızlığın, bekleyişin ve suskunluğun ortasında sıkışan, yarınlara umutla bakan 3 yalnız insanın içindeki yangını, bugünün seyircisine yeniden soruyor.

Oyunun yönetmen yardımcıları Andaç Sayın ve Enes Sarı. Dekor tasarımı Serkan Kavurt’a, ışık tasarımı Mahmut Özdemir’e, kostüm tasarımı Rabia Kip’e, afiş tasarımı Dilek Seferoğlu’na ait olan oyunun afiş fotoğrafları Emre Mollaoğlu tarafından çekildi. Oyunun müzik tasarımı ise Mazlum Çimen’e ait. Efekt tasarımı Cem Öğet üstlenirken, oyunun teknisyenleri Emre Boyuneğmez, Hüseyin Uçurtma ve Hasan Hüseyin Yürük. Usta isim Altan Gördüm de oyuna sesiyle katkıda bulundu.

EKİM AYI BOYUNCA İSTANBUL’DA, İZMİR’DE VE AYDIN’DA

Oyun, 11 Ekim Cumartesi Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki prömiyerinin ardından ekim ayı boyunca İstanbul’da 13 Ekim Pazartesi Trump Sahne’de, 14 Ekim Salı Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 19 Ekim Pazar Fişekhane’de, 26 Ekim Pazar Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde; İzmir ve Aydın’da, 21 Ekim Salı İzmir İstinyeart’ta, 22 Ekim Çarşamba Aydın Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda, 23 Ekim Perşembe İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda izleyicisiyle buluşacak. Biletler’e Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo üzerinden ulaşılabilecek.

