Nazlı Sabancı karnı burnunda poz verdi. Kayınvalidesinden yorum gecikmedi

İş insanı Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de nikâh masasına oturan, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün yapan Nazlı Kayı Sabancı, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını açıklamış; sosyetik güzel, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü.

KARNI BURNUNDA

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü isim, son olarak 360 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından karnı burnunda bir pozunu paylaştı.

İki eliyle iyice büyüyen karnını kavrayan Sabancı, fotoğrafına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Arzu Sabancı da gelininin bu karesine kayıtsız kalamayarak, nazar boncuğu emojili bir mesaj bıraktı.

