Nazlı Sabancı karnı burnunda poz verdi. Kayınvalidesinden yorum gecikmedi

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Hacı Sabancı-Nazlı Sabancı çiftinden sosyetik güzel, karnı burnunda bir pozunu paylaştı. Ünlü isme, Arzu Sabancı'dan da yorum gecikmedi.

Nazlı Sabancı karnı burnunda poz verdi. Kayınvalidesinden yorum gecikmedi

İş insanı Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de nikâh masasına oturan, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün yapan Nazlı Kayı Sabancı, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

0x0-4-aylik-hamile-nazli-sabanci-ile-dua-lipa-pisti-oldu-hangisine-daha-cok-yakisti-1683274104828.jpg

Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını açıklamış; sosyetik güzel, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü.

64cc8f5186b24a1b4c5a98dc.jpg

KARNI BURNUNDA

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü isim, son olarak 360 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından karnı burnunda bir pozunu paylaştı.

nazli-sabanci-karnin-burnunda-verdigi-yeni-pozlarini-yayinladi-c91b5214.jpg

İki eliyle iyice büyüyen karnını kavrayan Sabancı, fotoğrafına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

64cc8fff86b24a1b4c5a98e2.jpg

Arzu Sabancı da gelininin bu karesine kayıtsız kalamayarak, nazar boncuğu emojili bir mesaj bıraktı.

İlgili Haberler
Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü ''Mutlu yıllar Hacıkom'' pastasıyla kutladı. Pasta sosyal medyanın diline düştü
Doğum için gün sayıyor. Nazlı Sabancı'nın hamilelik şıklığı
Nazlı Sabancı Dua Lipa ile pişti oldu. Sosyal medyanın diline düştü
Sosyetik gelin Nazlı Sabancı hamilelik pozlarını paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi vermişti
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Gürcistan'da heyelan: 2 kişi hayatını Dünya
Gürcistan'da heyelan: 2 kişi hayatını
Eski sevgilisinin 15 yaşındaki kızını canice katletmişti. Her şeyi inkar etti Güncel
Eski sevgilisinin 15 yaşındaki kızını canice katletmişti. Her şeyi inkar etti
Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu Spor
Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
ABD’de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı Dünya
ABD’de iki asker Çin adına casusluktan tutuklandı
Bursa'da üretilen Sultan Su Arapça etiketle su satmaya başladı. Böyle giderse biz sığınmacı olacağız Güncel
Bursa'da üretilen Sultan Su Arapça etiketle su satmaya başladı. Böyle giderse biz sığınmacı olacağız
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Çorum'da iş yerine silahlı saldırı Güncel
Çorum'da iş yerine silahlı saldırı