Nazlı Sabancı'dan doğum sonrası ilk paylaşım

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini önceki gün kucaklarına aldı. Kızına kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını vermesiyle gündeme gelen Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı.

Nazlı Sabancı'dan doğum sonrası ilk paylaşım

Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla mutluluğa ‘evet’ demişti. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapmıştı.

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Sosyetik güzel, geçtiğimiz mart ayında ise hamile olduğunu duyurmuştu.

TÜM SABANCI AİLESİ HASTANEYE KOŞTU

Ünlü çiftten müjdeli haber, salı günü geldi. Nazlı Sabancı, Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi’nde bebeğini kucağına aldı. Haberi alır almaz tüm Sabancı ailesinin de hastaneye geldiği öğrenildi.

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BABAANNESİNİN İSMİNİ VERDİLER

Kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen çift, bebeklerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu'nun adını verdi. İkilinin çocuğunun tam adı, Arzu Alara Sabancı oldu.

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"HAYATIMIZA HOŞ GELDİN PRENSES"

Hamileliği boyunca Instagram hesabından sık sık pozlarını paylaşan Nazlı Sabancı, hastane odasında kızının adının yazılı olduğu bir objeyi yayınlayarak "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı. 15.08.2023" ifadelerini kullandı.
Sabancı'nın paylaşımında kızının 3,350 gram ağırlığında 50 cm boyunda dünyaya geldiği bilgileri yer aldı.

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